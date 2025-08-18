Англія

19-річний шотландський вінгер приєднався до табору "вишень" на п’ять років.

Борнмут офіційно оголосив про трансфер молодого нападника Бена Доука з Ліверпуля.

19-річний шотландець підписав п’ятирічний контракт із "вишнями" після успішного проходження медогляду.

Шотландець розпочинав свою кар’єру в академії Селтіка, а у 2022 році перебрався до Ліверпуля. Минулого сезону Доук виступав на правах оренди за Мідлсбро, де отримав постійну ігрову практику та здобув нагороду гравця місяця EFL у листопаді. Також він уже встиг дебютувати за національну збірну Шотландії..

Бен Доук приєднається до нової команди перед домашнім матчем проти Вулвергемптона і виступатиме під 11-м номером.