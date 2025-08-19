Англія

Італійський форвард відмовився від думок про трансфер після переходу Діаса в Баварію.

Федеріко К’єза продовжить виступати за Ліверпуль принаймні до завершення найближчого сезону. 27-річний нападник, навколо якого влітку точилися чутки про можливий відхід, через своїх представників підтвердив керівництву клубу готовність залишитися.

У червні та на початку липня К’єза розглядав варіант зміни команди після того, як його не взяли в азійське турне, віддавши перевагу Луїсу Діасу. Проте трансфер колумбійця до Баварії відкрив для італійця нові можливості закріпитися на лівому фланзі атаки.

Минулого сезону К’єза провів 14 матчів у складі Ліверпуля у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома асистами. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється у 14 мільйонів євро.

Нещодавно вінгер прокоментував своє майбутнє у складі Ліверпуля і заявив, що хоче залишитися продовжити виступи в Англії.