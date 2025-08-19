Англія

23-річний захисник готовий проявити універсальність і відзначає теплу атмосферу у своєму новому клубі.

Джексон Чачуа став черговим підписанням Вулвергемптона цього літа, перейшовши з італійської Верони. Згідно з порталом Transfermarkt, "вовки" заплатили за футболіста 12,5 млн євро. 23-річний камерунський гравець відомий своєю швидкістю та універсальністю на фланзі й уже заявив, що готовий здійснити "мрію" у Прем'єр-лізі.

The new man. The new kits.



🐺🇨🇲 pic.twitter.com/SUYSYfvB3Z — Wolves (@Wolves) August 19, 2025

"Я щасливий бути тут і схвильований. Прем'єр-ліга — одна з моїх мрій, і це був крок, який я давно хотів зробити. Історія клубу, стадіон, вболівальники – усе це переконало мене", — сказав Чачуа після офіційного переходу.

Футболіст відзначив, що досвід у Серії А допоміг йому стати сильнішим: "В Італії доводиться докладати багато зусиль, бо кожен матч складний. Я багато чого навчився в обороні та тактиці, і це чудова підготовка до Прем'єр-ліги".

У сезоні-2024/25 Чачуа отримав приз як найшвидший гравець італійської Серії А (розвинувши швидкість 36,3 км/год), а також відзначився 2 голами та 3 асистами у 36 матчах чемпіонату.