Іспанія

Мадридський клуб хоче підписати захисника Арсенала і готовий віддати бразильця.

Реал зацікавлений у трансфері центрального захисника Арсеналу Вільяма Саліба. За даними Transfer News Live, мадридці готові запропонувати лондонському клубу обмін гравцями.

У рамках потенційної угоди до Арсеналу може перейти Родріго Гоес, тоді як Саліба вирушить до Іспанії.

Нагадаємо, Арсенал Саліба запропонував гравцю нову угоду на "значно покращених умовах", як стверджує місцева преса.

У сезоні-2024/25 Родріго провів 51 матч у всіх турнірах, забивши 14 голів і зробивши 10 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Челсі готові викласти 40 мільйонів за юного Гонсало Гарсію.