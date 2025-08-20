Англія

Сіті пришвидшив переговори після блискучого старту Льюїса у сезоні.

Манчестер Сіті готується закріпити майбутнє Ріко Льюїса новим п’ятирічним контрактом. Молодий захисник отримав інтерес від Ноттінгем Форест, однак залишатися в команді Пепа Гвардіоли для нього було пріоритетом від самого початку.

Льюїс чудово розпочав сезон, відзначившись асистом на Ерлінга Холанда в переможному матчі проти Вулвергемптона. Цей виступ став додатковим поштовхом для клубу активізувати переговори щодо продовження угоди, яка тепер наблизилася до фінального етапу.

20-річний англієць не приховує своїх емоцій: у коментарі після гри він заявив, що виступати за Сіті – це його "мрія". За новим контрактом футболіст отримає покращені фінансові умови, а "містяни" продовжують паралельно працювати над балансуванням складу через можливі відходи кількох гравців.