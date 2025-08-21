Але спочатку поїде до Франції.
Хуліо Енсісо
21 серпня 2025, 08:45
Парагвайський атакувальний півзахисник Хуліо Енсісо заходив до цьогорічної літньої трансферної кампанії в ситуації, коли до завершення його контракту з англійським Брайтоном залишався лише рік.
А отже 21-річний виконавець розглядав можливі варіанти з іншими клубами, серед яких був міланський Інтер.
Однак зрештою на адресу Енсісо надійшла більш цікава пропозиція — долучитись до лондонського Челсі.
Але не одразу, а транзитом через французький Страсбур, який також перебуває в підпорядкуванні консорціуму BlueCo.
Витрати "синіх" на трансфер при цьому складуть 20 млн євро, а вже наступного літа Енсісо повернеться до Англії заради повноцінних виступів за Челсі.
Минулого сезону Хуліо відіграв першу частину кампанії а Брайтоні — 16 матчів, один гол, один асист, а в другій частині був орендований Іпсвічем, де провів 13 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.