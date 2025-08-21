Англія

Форвард іде на підвищення.

Марокканський нападник Амін Адлі долучився до складу леверкузенського Баєра влітку 2021 року за 7,5 млн євро.

Відтоді 25-річний нападник устиг провести в складі "фармацевтів" 143 матчі, забити 23 голи та віддати 25 гольових передач.

Останній його асист за клуб припав уже на початок поточного сезону та кубковий матч проти Зонненгофа (4:0).

Однак на цьому виступи Аміна в Леверкузені наближаються до завершення. Наступна зупинка — англійський Борнмут.

"Вишні" прийшли по гравця з пропозицією в 28 млн євро та контрактом до 2030 року, і доволі швидко узгодили трансфер.

На офіційне оголошення варто очікувати невдовзі.