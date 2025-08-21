Англія

Після складних переговорів щодо інших кандидатів, у "дияволів" з’явився новий пріоритет.

Манчестер Юнайтед продовжує пошук підсилення в центр поля та додав до списку можливих підписань півзахисника Штутгарта Ангело Штіллера. 24-річний німець опинився серед імен, які зараз обговорюють на Олд Траффорд.

One of the midfielders on Manchester United's list of options is Stuttgart's Angelo Stiller.



No guarantee anything develops, or that any midfielder arrives, but internal discussions taking place over different targets. Stiller has come up in discussions as #MUFC now decide… pic.twitter.com/JzzALmDZEB — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 21, 2025

У клубі вже довго ведуть дискусії щодо новачків у середню лінію. Карлос Балеба з Брайтона був фаворитом Рубена Аморіма, але "чайки" категорично відмовляються його відпускати. Схожа ситуація і з Мортеном Юльманном, якого Спортинг намагається втримати новою угодою. Також у Манчестері навіть думали залучити Андрея Сантоса під час переговорів із Челсі, але лондонці швидко закрили цю тему.

На цьому тлі поява Штіллера у шорт-листі виглядає логічним кроком. Вихованець академії Баварії став ключовим гравцем Штутгарта завдяки вмінню контролювати ритм гри, будувати атаки з глибини та працювати на високих обертах протягом усього матчу.

Попри те, що його ім’я не таке гучне, як у інших потенційних трансферних цілей, Штіллер пропонує саме той баланс техніки та витривалості, який потрібен системі Аморіма. Юнайтед тепер має вирішити — діяти рішуче й виходити на перемовини, чи ризикнути увійти в наступний сезон без потрібного підсилення в опорній зоні.