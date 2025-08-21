Після складних переговорів щодо інших кандидатів, у "дияволів" з’явився новий пріоритет.
Ангело Штіллер, GETTY IMAGES
21 серпня 2025, 21:25
Манчестер Юнайтед продовжує пошук підсилення в центр поля та додав до списку можливих підписань півзахисника Штутгарта Ангело Штіллера. 24-річний німець опинився серед імен, які зараз обговорюють на Олд Траффорд.
У клубі вже довго ведуть дискусії щодо новачків у середню лінію. Карлос Балеба з Брайтона був фаворитом Рубена Аморіма, але "чайки" категорично відмовляються його відпускати. Схожа ситуація і з Мортеном Юльманном, якого Спортинг намагається втримати новою угодою. Також у Манчестері навіть думали залучити Андрея Сантоса під час переговорів із Челсі, але лондонці швидко закрили цю тему.
На цьому тлі поява Штіллера у шорт-листі виглядає логічним кроком. Вихованець академії Баварії став ключовим гравцем Штутгарта завдяки вмінню контролювати ритм гри, будувати атаки з глибини та працювати на високих обертах протягом усього матчу.
Попри те, що його ім’я не таке гучне, як у інших потенційних трансферних цілей, Штіллер пропонує саме той баланс техніки та витривалості, який потрібен системі Аморіма. Юнайтед тепер має вирішити — діяти рішуче й виходити на перемовини, чи ризикнути увійти в наступний сезон без потрібного підсилення в опорній зоні.