Англія

Емері веде переговори з експідопічним із Вільярреала.

Астон Вілла наполегливо домагається трансферу Ніколаса Джексона, якого вважає пріоритетною ціллю для Унаї Емері.

Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Унаї Емері, який раніше тренував Джексона у Вільярреалі, підтримує з ним чудові стосунки, а переговори щодо структури угоди тривають.

Клуб також усвідомлює конкуренцію з кількома топ-клубами, зацікавленими в нападнику.

У минулому сезоні АПЛ сенегалець зіграв за Челсі 30 матчів, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Челсі планує продати Нкунку та Джексона до кінця літа.