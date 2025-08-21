Емері веде переговори з експідопічним із Вільярреала.
Ніколас Джексон, Getty Images
21 серпня 2025, 22:22
Астон Вілла наполегливо домагається трансферу Ніколаса Джексона, якого вважає пріоритетною ціллю для Унаї Емері.
Журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Унаї Емері, який раніше тренував Джексона у Вільярреалі, підтримує з ним чудові стосунки, а переговори щодо структури угоди тривають.
Клуб також усвідомлює конкуренцію з кількома топ-клубами, зацікавленими в нападнику.
У минулому сезоні АПЛ сенегалець зіграв за Челсі 30 матчів, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Челсі планує продати Нкунку та Джексона до кінця літа.