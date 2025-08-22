Англія

"Містяни" блокують переговори, але лондонці не здаються у намаганнях підписати бразильця.

Тоттенгем планує зробити нову пропозицію Манчестер Сіті щодо трансферу бразильського вінгера Савіньйо, яка перевищить 70 мільйонів євро.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб готовий зробити ще одну спробу після найближчого матчу цими вихідними.

Манчестер Сіті, якому належать права на 21-річного гравця, протягом останніх десяти днів блокував усі спроби інших клубів вийти на переговори. Незважаючи на це, Тоттенгем налаштований рішуче та хоче досягти прогресу в перемовинах.

У минулому сезоні Савіньйо провів 48 матчів, забив три голи та віддав 13 гольових передач. Повідомлялося, що "містяни" вимагають за свого гравця 80 млн євро.