Англія

Карл Гейн проведе сезон-2025/26 у Бундеслізі.

23-річний голкіпер Арсенала Карл Гейн перейшов у Вердер Бремен на правах оренди до кінця сезону-2025/26. Про це повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Гейн приєднався до лондонців у червні 2018 року з рідного клубу Нимме Юнайтед і вже наступного року підписав свій перший професійний контракт. Дебют у першій команді Арсенала відбувся у листопаді 2022-го у матчі Кубка ліги проти Брайтона на Емірейтс.

Воротар збірної Естонії, який має 39 поєдинків за національну команду, минулий сезон провів в оренді у Реалі Вальядолід, де відіграв 32 матчі в усіх турнірах. Раніше Хейн також виступав на правах оренди за Редінг у Чемпіоншипі, де провів п’ять ігор у сезоні-2021/22.