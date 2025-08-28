Англія

Клуб встановив дедлайн на можливий трансфер шведського форварда до завершення літнього трансферного вікна.

Ньюкасл може відпустити свого провідного нападника Александера Ісака, якщо до 1 вересня клубу вдасться підписати двох нових форвардів.

За інформацією Times Sport, керівництво готове розглянути пропозиції від інших клубів у розмірі щонайменше 150 мільйонів євро.

Сам Ісак, попри затримку процесу, продовжує сподіватися на якнайшвидший перехід на Енфілд і готовий до нового етапу кар’єри.

Раніше Ісак зробив гучну заяву про конфлікт із Ньюкаслом та отримав відповідь від керівництва "сорок". Незважаючи на конфлікт, головний тренер "сорок" Едді Гау все ще хоче бачити шведа в своїй команді.