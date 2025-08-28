Англія

Але римляни жадали більшого.

Англійський Ліверпуль цього літа придбав угорського захисника Борнмута Мілоша Керкеза, через що в конкуренції на лівому фланзі оборони грецький футболіст Костас Цимікас автоматично став третім вибором для Арне Слота.

Така роль у клубі 29-річного виконавця не влаштовує, тож у заключні дні літнього трансферного вікна має відбутись його перехід до іншого колективу.

Найбільш імовірно наразі, що Цимікас відправиться до італійської Роми, яка звернулась до Ліверпуля серед перших.

Однак "вовки" хотіли взяти футболіста в оренду з правом викупу, тоді як напередодні "червоні" дали їм свою згоду лише на тимчасову угоду.

Наразі керівництво римлян планує провести чергові збори, на яких вирішиться подальша стратегія перемовин із Ліверпулем.

При цьому сам гравець тисне на англійський клуб із метою трансферу.

У минулому сезоні Цимікас провів 29 матчів, віддавши два асисти.