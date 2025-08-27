Англія

Угода оцінюється у 1,5 млн євро, контракт гравця з Ліверпулем діє ще п’ять років.

Аякс та Ліверпуль досягли домовленості щодо оренди 20-річного півзахисника Джеймса Макконнелла. Як повідомляють ЗМІ, вартість угоди складе близько 1,5 мільйона євро. Єдиним кроком, що залишився до офіційного підтвердження, є проходження медичного обстеження, яке заплановане на четвер або п’ятницю.

Макконнелл вважається перспективним талантом англійського футболу. Цього літа він підписав новий контракт із Ліверпулем, розрахований на п’ять років, але клуб погодився відпустити його в Амстердам заради отримання ігрової практики.

Гравець зацікавлений у переході, зокрема завдяки співпраці з тренерським штабом та обіцянці технічному директору Аякса Алексу Кроесу.

Для амстердамців це вже другий орендований футболіст із Ліверпуля цього сезону — раніше до клубу приєднався воротар Вітеслав Ярош, який справив гарне враження після дебюту.