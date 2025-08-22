Англія

Англієць хоче бачити в команді шведського бомбардира.

Головний тренер англійського Ньюкасла Едді Гау висловився про конфлікт між керівництвом "сорок" та нападником команди Александером Ісаком. Його слова наводить BBC.

"У таких ситуаціях вважаю за краще, щоб все відбувалося не публічно. Все краще вирішувати за закритими дверима, але в даному випадку це було необхідно, клуб висловився, і в той момент це було виправдано.

Звичайно я хочу, щоб він грав за Ньюкасл. У нього чинний контракт, він наш гравець. Моє бажання – щоб він вже в понеділок грав з нами, я на 100% хочу бачити його знову у футболці Ньюкасла.

Не сумніваюся, що гравці відчувають те саме, що й я. Алекс – фантастичний футболіст, він хороша людина, з чудовим характером та прекрасний хлопець. Якби Алекс захотів повернутися і грати за нас, гравці прийняли б його.

У цій ситуації програють всі. Не думаю, що ми можемо вийти з неї переможцями за будь-яких обставин", – сказав Гау.

Раніше Ісак зробив гучну заяву про конфлікт із Ньюкаслом та отримав відповідь від керівництва "сорок".