Англія

На нас чекає центральний матч туру.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні центрального туру 3-го туру АПЛ з Ліверпулем. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"З Букайо (Сака — прим.) все краще, ніж здавалося спочатку, але, на жаль, він вибув на кілька тижнів, тому з Ліверпулем не зіграє. Йому не потрібна операція. Все не так погано, як минулого разу. Травма була наслідком невдачі, але вона на іншій нозі. У тому епізоді йому потрібно було максимально прискоритися, але він зіткнувся з суперником, і при зміні темпу щось відчув. Так що він вибуває на пару тижнів.

Едегор? Ми поки не знаємо. Він робить все можливе, і ми робимо все можливе, щоб він був готовий, але доведеться почекати до завтра. Травма є, але, сподіваюся, якщо все піде добре, він зможе з нею грати. Але ми поки точно не знаємо.

Езе? Я дуже вражений ним. Я багато про нього чув, багато про нього говорив з іншими. Він дуже розумний, у нього особлива енергія, особлива аура навколо нього, і він дуже старанний. Він вже засвоїв багато інформації про те, що ми хочемо бачити від нього на футбольному полі. Але особливо важливо переконатися, що у нього є свобода і можливість проявляти свій клас, і саме з цієї причини ми привели його сюди.

Гра на старті сезону проти Ліверпуля? Що є, то є, ми повинні грати з ними. Вони — чемпіони, і вони чемпіони не просто так, тому що заслужили це звання. Минулого року вони були найкращою командою, найстабільнішою, тією, що знаходила способи перемагати по-різному, і ми хочемо бути такою командою цього року. Нам потрібно їхати на Енфілд з цим настроєм і впевненістю.

Це дуже важлива гра, і ми хочемо продовжувати нарощувати той імпульс, в якому перебуваємо зараз. Грати на таких стадіонах проти таких суперників — це те, чого ми хочемо. Ми хочемо переконливо перемагати в таких великих матчах. Така наша мета.

Нам треба бути кращими, ніж в попередніх іграх, бути ефективнішими і робити те, що ми робили добре, але робити ще краще. Нам потрібно просто поїхати туди з впевненістю, що ми можемо виграти на Енфілді.

Я думаю, фаворитом чемпіонату завжди є той, хто виграв у попередньому році, а всі інші лише намагаються змістити його з трону. Ми вже почали це робити завдяки перемогам у перших двох матчах Прем'єр-ліги, і наша мета — бути кращими за них.

Я думаю, у Ліверпуля змінилися індивідуальні характеристики гравців, те, як вони працюють з м'ячем. Зараз у них інші гравці, які будуть отримувати м'яч в певних зонах, маючи інші сильні сторони, а значить, і гра буде іншою. У них було багато придбань, дуже хороших придбань. Вони продовжують розвивати склад, як і ми. Попереду великий матч", — заявив Артета.

Матч між Ліверпулем та Арсеналом відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.