Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Тоттенгем прийматиме Ліверпуль.

Поєдинок відбудеться в суботу, 20 грудня, на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3.46. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2,5", представлений показником 1.94.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тоттенгем виграє в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 2.05.

