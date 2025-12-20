Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 20 грудня о 22:00.

Мадридський Реал готується прийняти Севілью на Сантьяго Бернабеу в матчі, де "вершковим" вкрай важливо уникнути осічки в гонці за чемпіонство.

Реал Мадрид — Севілья

Субота, 20 грудня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Мадридський Реал прагнутиме здобути третю поспіль перемогу в усіх турнірах, коли прийматиме Севілью на власному полі у суботу ввечері. Минулого вікенду команда Хабі Алонсо здолала Алавес (2:1), а посеред тижня, попри певні труднощі, пройшла далі у Кубку Іспанії, перегравши Талаверу. Наразі "вершкові" посідають друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на чотири очки. Вдома мадридці демонструють стабільність, вигравши шість із семи поєдинків чемпіонату. Враховуючи непростий виїзд каталонців до Вільярреала цього туру, для Реала критично важливо не втратити очки, щоб зберегти тиск на лідера перед зимовою перервою.

Севілья прибуває до столиці після неоднозначного тижня. В останньому турі Ла Ліги "нервіонці" продемонстрували ефектний футбол, розгромивши Реал Ов'єдо з рахунком 4:0, що дозволило їм піднятися на дев'яту сходинку в таблиці. Проте в Кубку Іспанії підопічні Матіаса Алмейди зазнали невдачі, поступившись Алавесу (0:1). Статистика виїздів до Мадрида для андалусійців є невтішною: вони не перемагали на Бернабеу в межах чемпіонату з грудня 2008 року, а поточна безпрограшна серія "бланкос" у протистояннях із "червоно-білими" налічує вже 13 матчів. Попри це, гості сподіваються скористатися серйозними кадровими проблемами суперника в захисній лінії.

Кадрова ситуація в стані господарів залишається напруженою. Реал знову не зможе розраховувати на велику групу травмованих та дискваліфікованих гравців, серед яких Карвахаль, Мілітао та Александер-Арнольд. Під питанням також участь Рюдігера та Вальверде через перевтому, хоча очікується, що німецький захисник зможе вийти на поле. Кіліан Мбаппе, попри проблеми з коліном, імовірно, з'явиться у старті через важливість матчу.

У Севільї список відсутніх не менш вражаючий: через участь у КАН та травми не зіграють Адамс, Еджуке, Ньянзу та інші. Проте повернення Ісаака Ромеро після дискваліфікації має підсилити атаку гостів, де він може скласти тандем із досвідченим Алексісом Санчесом.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.23, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 14.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.00.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен, Ф. Гарсія — Гюлер, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Севілья: Влаходімос — Кармона, Кардосо, Гудель, Кастрін, Осо — Агуме, Соу, Менді — Ромеро, А. Санчес.

Не зіграють: Карвахаль, Мілітао, Александер-Арнольд, Б. Діас, Каррерас, Ендрік (Реал Мадрид) — Адамс, Еджуке, Варгас, Янузай, Ньянзу, Суасо (Севілья).

Під питанням: Асенсіо, Камавінга, Алаба, Рюдігер, Вальверде, Менді (Реал Мадрид) — Салас, Маркао, Аспілікуета, Нюланд (Севілья).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

