Еквадорський футболіст може стати новим гравцем лондонців уже найближчим часом — угода перебуває на завершальній стадії.

Арсенал наблизився до трансферу універсального захисника леверкузенського Баєра П’єро Інкап’є.

Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг для Sky Sport Germany, переговори між клубами перебувають на фінальній стадії, а сам 23-річний футболіст готовий вилетіти на медогляд найближчим часом.

Угода оцінюється в суму до 60 мільйонів євро. Очікується, що сторони досягнуть остаточної домовленості вже протягом наступних 24 годин.

Раніше повідомлялося, що ситуація з потенційним трансфером Інкап'є до табору "канонірів" залежить від можливих виходів Якуба Ківьора, яким цікавиться Порту, та Олександра Зінченка, щодо якого також існує ймовірність зміни клубу.