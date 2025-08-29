Арсенал наблизився до трансферу універсального захисника леверкузенського Баєра П’єро Інкап’є.

Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг для Sky Sport Germany, переговори між клубами перебувають на фінальній стадії, а сам 23-річний футболіст готовий вилетіти на медогляд найближчим часом.

Угода оцінюється в суму до 60 мільйонів євро. Очікується, що сторони досягнуть остаточної домовленості вже протягом наступних 24 годин.

Раніше повідомлялося, що ситуація з потенційним трансфером Інкап'є до табору "канонірів" залежить від можливих виходів Якуба Ківьора, яким цікавиться Порту, та Олександра Зінченка, щодо якого також існує ймовірність зміни клубу.