Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ліверпуль — Арсенал, Getty Images
30 серпня 2025, 22:57
У рамках третього туру чемпіонату Англії-2025/26 Ліверпуль прийматиме лондонський Арсенал.
Поєдинок відбудеться в неділю, 31 серпня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.45.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ліверпуля в один гол або нічия", представлений показником 1.91.
Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.88.
Слідкуйте за матчем Ліверпуль — Арсенал на Football.ua.