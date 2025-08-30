Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру чемпіонату Англії-2025/26 Ліверпуль прийматиме лондонський Арсенал.

Поєдинок відбудеться в неділю, 31 серпня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 3.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ліверпуля в один гол або нічия", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 2.40 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.88.

Слідкуйте за матчем Ліверпуль — Арсенал на Football.ua.