Англія

Шведський нападник розповів про новий етап кар’єри та адаптацію після переходу з Ньюкасла.

Нападник збірної Швеції Александер Ісак висловився щодо свого переходу з Ньюкасла до Ліверпуля та чуток, які супроводжували трансфер, повідомляє BBC News.

"Не всі мають повну картину, але це тема для окремої розмови. Я не можу контролювати все, що йдеться та пишеться. Але я радий, що став гравцем Ліверпуля.

Здорово, що все залагодилося до початку збору національної команди, і я зміг знову зосередитись на футболі. Для мене це досить нова ситуація, але ти завжди вчишся і розвиваєшся ментально та за межами поля", — сказав шведський нападник.

Александер Ісак виступав за Ньюкасл із літа 2022 року, провівши 86 матчів в АПЛ, у яких забив 54 голи та віддав 10 результативних передач. У складі Ліверпуля швед гратиме під дев’ятим номером.