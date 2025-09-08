Англія

Французький форвард поділився думками щодо боротьби за місце в основі після переходу Александера Ісака.

Форвард Ліверпуля Юго Екітіке прокоментував майбутню конкуренцію з новим нападником червоних Александером Ісаком, трансфер його став рекордним для АПЛ.

"Це приємно. Коли граєш у найкращих командах, ти очікуєш конкуренції з найкращими гравцями. За Ісаком я особисто давно спостерігав.

Це справжнє задоволення, адже попереду жорстка конкуренція, і я спробую бути максимально ефективним, щоб ця дилема залишилася лише головним болем для тренера", – цитує слова футболіста видання Foot Mercato.

Обидва нападники цього літа підписали контракти з Ліверпулем. Трансфер Екітіке коштував "червоним" 95 млн євро, тоді як Ісака — 145 млн євро.