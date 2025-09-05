Англія

Захисника збірної Англії можуть купити вже взимку.

Захисник Крістал Пелас Марк Геї може змінити клубну прописку вже в зимове трансферне вікно. За інформацією Football Insider, лондонський клуб готовий продати свого капітана всього за 25 мільйонів фунтів стерлінгів, що суттєво нижче від очікуваної вартості.

Головним претендентом на 24-річного англійця є Ліверпуль, який шукає підсилення в центр захисту. Однак інтерес до Геї також проявляють мадридський Реал та Барселона, які можуть вступити в боротьбу за футболіста найближчим часом.

У минулому сезоні Геї був одним із ключових гравців Крістал Пелас — провів 44 матчі, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.