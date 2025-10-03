Австрійський тренер хоче гарантій розвитку клубу, попри інтерес європейських грандів.
Олівер Гласнер, Getty Images
03 жовтня 2025, 15:41
Керівництво Крістал Пелес планує використати міжнародну паузу для активізації переговорів із головним тренером Олівером Гласнером щодо його майбутнього в клубі.
Контракт австрійського спеціаліста завершується цього літа, а інтерес до нього проявляють кілька провідних європейських команд.
За даними Sky Sports, перемовини проходять у позитивному ключі, однак наставник прагне отримати від клубу гарантії подальшого розвитку та підтримки його проєкту.
Минулого сезону Гласнер приніс Орлам перший трофей в історії — Кубок Англії, а перемога над київським Динамо у Лізі Конференцій стала 19-ю зустріччю поспіль без поразок, що встановило новий рекорд клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Крістал Пелес.