Англія

Австрійський тренер хоче гарантій розвитку клубу, попри інтерес європейських грандів.

Керівництво Крістал Пелес планує використати міжнародну паузу для активізації переговорів із головним тренером Олівером Гласнером щодо його майбутнього в клубі.

Контракт австрійського спеціаліста завершується цього літа, а інтерес до нього проявляють кілька провідних європейських команд.

За даними Sky Sports, перемовини проходять у позитивному ключі, однак наставник прагне отримати від клубу гарантії подальшого розвитку та підтримки його проєкту.

Минулого сезону Гласнер приніс Орлам перший трофей в історії — Кубок Англії, а перемога над київським Динамо у Лізі Конференцій стала 19-ю зустріччю поспіль без поразок, що встановило новий рекорд клубу.

