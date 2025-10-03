Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Зрозуміти причини поразки київського Динамо в стартовому матчі Ліги конференцій УЄФА проти лондонського Крістал Пелес насправді не так-то й просто. Оскільки вони дуже багатогранні. Обрана тактика з трьома центральними захисниками була адекватною оцінкою можливого сценарію гри, і вона себе повністю виправдовувала. Аж до тих пір, поки травми голови не зазнав Тарас Михавко, а тренерський штаб розгубився настільки в той момент, що майже 10 хвилин готував заміну для свого футболіста. Не дивно, що чемпіонів України за це в підсумку покарали суперники, а все, що було далі, є лише простими наслідками цих дій.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на Арені Люблін (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 5,5. Варто залишити на розсуд тренерського штабу всі ці історії довкола позиції воротаря Динамо в останніх матчах. Цього разу грав Нещерет, пропустив двічі, міг пропустити й більше, але п’ять сейвів на власний рахунок записав. Причому під час голів питань до голкіпера киян бути не могло. Чи додасть упевненості такий виступ? Можливо. Моргуна після Карпат знищили вболівальники, тож наразі конкуренції в "біло-синіх" на цій позиції немає.

Олександр Тимчик — 4,5. За нормальних обставин швидкості Тимчика на фланзі має з надлишком вистачати для того, щоб компенсувати її відсутність у Ярмоленка. Це, звісно, історія більше про те, коли Динамо хоч щось створює попереду. Тобто не про звітний поєдинок. А коли ж заходить розмова про захист, то з флангу Тимчика прийшли дві гольові передачі Піно, а найкращою дією самого Олександра стала самопожертва під час другого попередження для Соси.

Крістіан Біловар (5,5) — Тарас Михавко (6,0) — Аліу Тіаре (6,5) — 6,0. І як тепер оцінювати виступ цієї трійки в центрі захисту? Із Михавком на полі це була цілком притомна історія, коли в суперників і натяку на загрозу не виникало, навіть якість страхування працювали поміж гравцями в незвичній сполуці. А потім… пропустили гол фактично в меншості, і навіть не з тієї зони, за яку мали б відповідати Тіаре та Біловар, а другий гол прийшов через провал на фланзі. Легіонер при цьому запам’ятався цілком непоганим застосуванням своїх непересічних антропометричних даних. Але Михавко всю цю історію реально зв’язував.

Владислав Дубінчак — 4,5. Із-під Дубінчака був забитий перший м’яч, хоча коли Муньйос у такій формі, то мало хто навіть в АПЛ його може стримати від результативних дій. А тут ще й захисник Пелес став найкращим за оцінками в складі власної команди — куди там діватись Дубінчаку, фланг якого прасували вздовж і впоперек.

Андрій Ярмоленко — 5,0. Жодних сумнівів не було в тому, що наддосвідченого гравця залучать до стартового складу на цей матч, не було, бо недарма про нього говорила навіть англійська преса. Але заради чого? Вибігати до швидких атак? У контексті останнього року кар’єри Ярмоленка це вже якось смішно лунає. Андрій при цьому намагався робити все від себе залежне — десь підставився під фол, десь зіграв у коротку, десь поборовся, десь підтиснув, наскільки дозволяють кондиції. Але, знову ж таки, щоб що?

Володимир Бражко — 5,0. Здатність навчатись — ключова риса професіонала в будь-якій справі. І якщо якісь там внутрішні бар’єри Бражко зумів подолати після невдалої спроби трансферу до АПЛ минулої зими, то відносно його футбольних навичок питань останнім часом аж занадто багато. Спочатку Бруніньйо з Карпат возить двічі за матч гравця, якого потім викликають до нашої національної збірної, а тепер те саме в тому ж самому місці на полі робить Піно з Пелес. І все це буквально за тиждень. Хтось забув про домашнє завдання.

Олександр Яцик — 5,0. Один із найменш непомітних гравців на полі. Одна спроба дальнього удару — і та полетіла в суперника, і на цьому все.

Микола Шапаренко — 5,5. Цього разу Шапаренка призначили зв’язувати ланки атаки та оборони Динамо й забезпечувати перехід до швидких атак. Із останнім у команди взагалі мало що виходило, але сам факт того, що Микола лише один раз помилився під час своїх передач, проти такого суперника викликає повагу. Шкода, що це жодним чином становище команди не покращило.

Едуардо Герреро — 4,0. Напевно, головний провал матчу, бо навіть у ситуаціях на початку гри, коли про жодну втому й не могло йтись, панамський форвард дозволяв собі віддавати м’ячі суперникам без жодної боротьби. Так і до глибокого місця на лавці недалеко.

Назар Волошин — 5,5. Поява флангового атакувального гравця Динамо на полі в цій грі сталася б за будь-яких обставин, бо банально Ярмоленка на весь матч би не вистачило. Але те, що Волошин з’явиться на заміну через травму одного з центральних захисників, після чого почнеться перебудова команди, — це вже форс-мажор, до якого в Динамо виявились у принципі не готовими.

Шола Огундана — 6,5. Нігерійський нападник збирає виключно позитивні відгуки щодо своїх появ на полі останнім часом, тож цілком імовірно, що незабаром це буде повноцінний гравець стартового складу. Проти Пелес Шола також став тим, від кого хоча б очікували якихось цікавих дій, чого не скажеш про решту гравців команди Шовковського на полі наприкінці зустрічі.

Олександр Піхальонок — 6,0. Центральний півзахисник на свіжих ногах намагався одразу загострювати своїми передачами до чужого штрафного, і навіть пара з них були цілком непоганими, але навіть за умов чисельної переваги за кількістю гравців на полі вільних зон у володіннях Гендерсона майже не було, тож і Піхальонку доводилось більше боротись, аніж створювати.

Олександр Караваєв, Владіслав Бленуце — останні дві заміни від киян у спробі скористатись вилученням у складі суперників та повернути до цієї гри хоч якусь інтригу. І якщо Караваєв хоч якось був залучений до подій на полі, навіть єдиний удар у площину воріт суперників завдав, то Бленуце що був, що не був — різниці немає.

