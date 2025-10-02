Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 2 жовтня 2025 року.

Київське Динамо у матчі стартового туру основного етапу Ліги конференцій поступилося Крістал Пелес (0:2).

Команда Олівера Гласнера відкрила рахунок на 31 хвилині зусиллями Муньйоса, який чудово пробив головою з дальньої стійки після подачі з флангу.

У цей момент кияни грали у меншості, оскільки тренерський штаб Олександра Шовковського не встиг вчасно замінити травмованого гравця Тараса Михавка, який залишив поле за кілька хвилин до пропущеного голу.

Потім на 58 хвилині перевагу клубу АПЛ подвоїв Нкетіа.

На 76 хвилині англійці залишилися у меншості після вилучення Соси, який отримав другу жовту картку, проте Динамо своєю чисельною перевагою не скористалося.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Крістал Пелес у рамках 1-го туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Динамо Київ — Крістал Пелес 0:2

Голи: Муньйос, 31, Нкетіа, 58.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 81), Біловар, Тіаре, Михавко (Волошин, 33), Дубінчак — Ярмоленко (Шола, 67), Яцик (піхальонок, 67), Бражко, Шапаренко (Бленуце, 81) — Герреро.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос (Кардінес, 88), Вортон, Г'юз (Лерма, 52), Соса — Камада (Девенні, 69), Піно (Сарр, 69) — Матета (Нкетіа, 46).

Попередження: Тіаре — Г’юз, Соса.

На 76-й хвилині був вилучений Борна Соса (Крістал Пелес) (друге попередження).