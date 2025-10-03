Ліга конференцій

Наставник англійського клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру Ліги конференцій проти київського Динамо (2:0).

"Ми контролювали гру більшу частину часу, але відразу після червоної картки тиск трохи зріс — але в цілому, я думаю, ми заслужили на перемогу.

Ми знали, що Динамо гратиме від захисту як проти Роми, наприклад, минулого року, тож це не було великим сюрпризом, але трохи здивувало те, що вони розпочали матч таким чином.

Дякую гравцям, тому що ми забили дуже гарний гол завдяки Дані Муньйосу. Це була одна з наших навичок проти низьких блоків, коли ми заходили за ворота. У нас було ще два чудові моменти, і я вважаю, що це була абсолютно заслужена перемога.

Схоже, що команди в Європі більше реагують на те, як ми граємо, тому що в Прем'єр-лізі кожна команда грає у своєму стилі, за своєю схемою, один чи два рази трапляється, що суперник змінює свою схему, як і сталося проти Динамо. Можливо, зараз ситуація трохи інша, і подивимося, чи продовжиться так далі, але підготувати команду нескладно, тому що гравці дуже прагнуть успіху, і, звичайно, ми хочемо, щоб вони продовжували працювати, і їм справді легко зберігати концентрацію.

Ми не віддаємо перевагу одному з турнірів. Ми завжди хочемо виграти наступний матч, і я щойно сказав гравцям після гри: "Вітаю з гарним початком". Ми дуже поважаємо Динамо, тому грати на виїзді, розпочати з перемоги та набрати три очки – це дуже позитивно.

Але тепер нам потрібно змінити фокус і підготуватися до Евертона у неділю. Кожен турнір однаково важливий, і ми хочемо продовжувати в тому ж дусі — гра за грою, показуючи максимум у кожній грі. Я пишаюся тим, що ми змогли розпочати єврокубки з перемоги на виїзді проти дуже сильного суперника. Це був дуже позитивний день", — наводить слова Гласнера прес-служба клубу.

