Ліга конференцій

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги конференцій проти Крістал Пелес (0:2).

"На жаль, той гравець, якого ми планували випускати замість Михавка, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це саме зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз.

Завжди приємно грати при переповнених трибунах. Це додає грі шарму. І більше відповідальності гравцям, безумовно, так само. Нам важливо було в перших хвилинах впоратися з тиском та, в першу чергу, з тією напругою, яка трішечки відчувалася в роздягальні перед грою. Я думаю, що це, в принципі, вдалося, мали заспокоїти гру, але сталося те що сталося.

Тоді можна сказати, що ми засмучені, безумовно. І в таких матчах багато вирішує індивідуальна майстерність. Я про це казав перед матчем. І, безумовно, кожен пропущений м'яч, кожен забитий м'яч – це наслідок дій і, безумовно, контрдій.

Сьогодні в цілому гра відбувалася так, як ми це передбачали. Але, на жаль, пропущений гол зробив свої корективи. Думаю, що ми сьогодні не готові грати з англійцями у відкритий футбол. Дякую вболівальникам за підтримку. Бажаю всім тихої, спокійної, мирної ночі. Слава Україні!", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

