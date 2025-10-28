Англія

Мікель Артета підтвердив, що обидва ключові гравці отримали пошкодження у грі з Крістал Пелас і не будуть готові до матчу Кубка Ліги.

Арсенал зіткнувся із серйозними кадровими проблемами напередодні матчу четвертого раунду Кубка англійської ліги (Carabao Cup) проти Брайтона.

Головний тренер Мікель Артета підтвердив, що два ключові гравці, Вільям Саліба та Габріел Мартінеллі, пропустять майбутню гру. ​Обидва футболісти отримали пошкодження під час переможного матчу Прем'єр-ліги проти Крістал Пелас минулими вихідними.

Саліба був замінений у перерві, тоді як Мартінеллі, за словами Артети, "щось відчув" наприкінці гри.

"​Це погані новини", — зазначив Артета на прес-конференції, підтвердивши їхню відсутність. ​

Ситуацію для канонірів ускладнюють також сумніви щодо готовності ще двох гравців, які постраждали у тому ж матчі: Деклана Райса та Ріккардо Калафіорі. Їхня участь у кубковій грі в середу залишається під великим питанням, що змусить Артету вдатися до значної ротації складу.