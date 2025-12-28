Інше

Юний іспанський вінгер несподівано обійшов головних голеадорів планети, включаючи Кіліана Мбаппе.

Церемонія нагородження Globe Soccer Awards у Дубаї подарувала, мабуть, найгучнішу сенсацію вечора.

У номінації Найкращий нападник року перемогу здобув 18-річний вундеркінд Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль.

Діамант зумів випередити гравців, які провели феноменальний сезон: Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Рафінья (Барселона), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Усман Дембеле (ПСЖ).

У соціальних мережах вболівальники активно дискутують, чи не є ця нагорода занадто великим авансом для молодого гравця і чи справедливо було залишати без призу більш результативних форвардів, зокрема Мбаппе.