Французький вінгер ПСЖ випередив Мбаппе та Ямаля в боротьбі за головний приз, залишивши Рафінью без ще однієї престижної нагороди.

Церемонія Globe Soccer Awards 2025 у Дубаї офіційно завершилася. У найбільш престижній номінації вечора, Найкращий гравець року серед чоловіків — перемогу святкував Усман Дембеле.

Француз, чия гра в паризькому гранді цього сезону була сповнена блиску, у фінальному голосуванні він виявився попереду: Кіліана Мбаппе (Реал Мадрид), Ламіна Ямаля (Барселона), який вже забрав нагороду найкращого нападника; Вітіньї (ПСЖ) — свого партнера по клубу, який став найкращим півзахисником року.

Вибір Усмана Дембеле став логічним продовженням домінування ПСЖ на клубному рівні у 2025 році. Усман став справжнім ідейним натхненником атак парижан, продемонструвавши феноменальну стабільність, якої йому не вистачало раніше.

Його внесок у 6 трофеїв клубу за рік (разом із Вітіньєю) та ключова роль у вирішальних матчах Ліги чемпіонів стали тими аргументами, які переважили індивідуальні перформанси конкурентів.

Попри заслуги Дембеле, футбольний світ зустрів це рішення неоднозначно. Соціальні мережі вже вибухнули коментарями про те, що Рафінья або Мбаппе більше заслуговували на головну статуетку.

Окремим драматичним моментом став черговий "проліт" Рафіньї. Попри те, що бразилець провів видатний рік і отримав титул найкращого в Ла Лізі, у боротьбі за світову корону він знову залишився без нагороди, що викликало хвилю обурення серед вболівальників Барселони.