Молодий футболіст отримав травму у матчі проти Лідса та пройшов операцію.
Олівер Скарлз, getty images
29 жовтня 2025, 12:20
Фланговий захисник Вест Гема, 19-річний Олівер Скарлз, зламав ключицю під час матчу 9-го туру проти Лідса, повідомляє пресслужба "молотів".
Юного футболіста вже прооперували, і очікується, що він зможе повернутися на поле не раніше грудня.
Інцидент стався в середині першого тайму: Скарлз невдало приземлився після верхової боротьби та не зміг продовжити гру. Його замінив Вілсон.
Цього сезону Скарлз відіграв три матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що атакувальний півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може залишити клуб уже в січні.