Англія

Молодий футболіст отримав травму у матчі проти Лідса та пройшов операцію.

Фланговий захисник Вест Гема, 19-річний Олівер Скарлз, зламав ключицю під час матчу 9-го туру проти Лідса, повідомляє пресслужба "молотів".

Юного футболіста вже прооперували, і очікується, що він зможе повернутися на поле не раніше грудня.

West Ham United can confirm that Ollie Scarles has undergone successful surgery on a fractured collar bone.



Everyone at the Club would like to wish Ollie a speedy recovery. — West Ham United (@WestHam) October 29, 2025

Інцидент стався в середині першого тайму: Скарлз невдало приземлився після верхової боротьби та не зміг продовжити гру. Його замінив Вілсон.

Цього сезону Скарлз відіграв три матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

