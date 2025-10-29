Англія

Півзахисник уже мав варіанти під час міжсезоння.

Бразильський атакувальний півзахисник Лукас Пакета вже мав нагоду стати мегатрансфером у межах англійської Прем’єр-ліги, коли влітку 2023 року Манчестер Сіті був готовий викласти за нього майже 100 млн євро.

Однак тоді втрутилась Футбольна асоціація Англії із звинуваченням під час розслідування справи щодо участі Пакета в ставках, тож перехід довелось скасувати.

Нині футболісту вже 28, і він досі перебуває в лавах "молотобійців", які, у свою чергу, знову не з тієї ноги розпочали сезон.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, усе це тисне на бразильського лідера команди, якого вдалось залишити в клубі цього літа, хоча пропозиції щодо нього мали Тоттенгем та Астон Вілла.

Повідомляється, що за півтора роки до завершення контракту Пакета поставив клуб перед фактом, що хоче піти вже найближчого зимового трансферного вікна.

У цьому сезоні на рахунку Лукаса три голи в десяти матчах.