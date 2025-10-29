Англія

Тренер Свонсі налаштований на сенсацію в Кубку ліги.

Головний тренер Свонсі Алан Шихан поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка ліги проти Манчестер Сіті 29 жовтня о 21:45.

"Це великий виклик. Ми говоримо про одну з найкращих команд світу, одного з найкращих менеджерів усіх часів.

Клуб, якому намагаються наслідувати роками. Складно, але ми з нетерпінням чекаємо. Сподіваємося на чудову атмосферу та хороший вечір. Ми виграли 3 матчі, щоб сюди потрапити, і будемо боротися за перемогу", — цитує тренера сайт Свонсі.

У попередньому раунді Свонсі вибив Ноттінгем Форест з АПЛ. Очікується аншлаг — близько 21 тисячі вболівальників.