Тренер Свонсі налаштований на сенсацію в Кубку ліги.
Алан Шихан, Getty Images
29 жовтня 2025, 12:58
Головний тренер Свонсі Алан Шихан поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка ліги проти Манчестер Сіті 29 жовтня о 21:45.
"Це великий виклик. Ми говоримо про одну з найкращих команд світу, одного з найкращих менеджерів усіх часів.
Клуб, якому намагаються наслідувати роками. Складно, але ми з нетерпінням чекаємо. Сподіваємося на чудову атмосферу та хороший вечір. Ми виграли 3 матчі, щоб сюди потрапити, і будемо боротися за перемогу", — цитує тренера сайт Свонсі.
У попередньому раунді Свонсі вибив Ноттінгем Форест з АПЛ. Очікується аншлаг — близько 21 тисячі вболівальників.