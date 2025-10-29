Англія

Клуб планує утримати Родрі до 2029 року.

Керівництво Манчестер Сіті прагне подовжити трудовий договір із іспанським півзахисником Родрі Ернандесом. За даними журналіста Екрема Конура, "містяни" уже почали переговори з гравцем. У клубі впевнені, що угода буде досягнута до кінця року.

За цією ситуацією уважно стежать ПСЖ та Реал. Родрі грає за Манчестер Сіті з 2019 року. У поточному сезоні 29-річний хавбек провів сім матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Нагадуємо, що в 2024 році Родрі здобув Золотий м’яч, обійшовши Вінісіуса Жуніора з Реала.

Наступний матч підопічні Пепа Гвардіоли зіграють проти Свонсі у Кубку ліги (29.10). Потім на Сіті чекає зустріч із Борнмутом в АПЛ (02.11) та Боруссією Дортмунд (05.11).