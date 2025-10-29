Завершилися матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.
Мікель Меріно та Букайо Сака, Getty Images
29 жовтня 2025, 23:38
*Арсенал
- Брайтон 2:0
Голи:
Нванері, 58, Сака, 76
Вулвергемптон — Челсі* 3:4
Голи: Арокодаре, 48, Вольфе, 73, 90+1 — Андрей Сантос, 5, Джордж, 15, Естеван, 41, Гіттенс, 89
Вилучення: Делап, 86 (Челсі)
Ліверпуль — Крістал Пелес* 0:3
Голи: Сарр, 41, 45, Піно, 87
Вилучення: Налло, 79 (Ліверпуль)
Свонсі — Манчестер Сіті* 1:3
Голи: Франко, 12 — Доку, 39, Мармуш, 77, Шеркі, 90+3
*Ньюкасл Юнайтед — Тоттенгем 2:0
Голи: Шер, 24, Вольтемаде, 50