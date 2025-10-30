Англія

Головний тренер визнав проблеми команди після чергового розчарування в Кубку ліги.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку своєї команди від Крістал Пелес (0:3) у матчі 1/8 фіналу Кубка ліги.

"Програвати у футболі завжди неприємно, особливо якщо після цього залишаєш турнір. Є безліч причин, через які ми програли шість із семи останніх матчів, але жодна з них не примирить нас із цим фактом.

Коли ти граєш або тренуєш Ліверпуль — тиск завжди присутній, але після поразки від Крістал Пелес для нас нічого не змінилось. Вболівальники нас підтримували і це дає мені надію, що наступного матчу на трибунах буде так само", — сказав Слот в ефірі ESPN.

За останні сім матчів у всіх турнірах "червоні" змогли здолати лише Айнтрахт у Лізі чемпіонів.

Наступну гру підопічні Арне Слота проведуть 1 листопада проти Астон Вілли в межах чемпіонату Англії. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.