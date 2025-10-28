Англія

Інсайдер запевняє, що в клубі немає конфліктів — керівництво, гравці та тренер працюють у єдності, попри слабкий старт сезону.

Відомий футбольний інсайдер Фабриціо Романо прокоментував ситуацію навколо головного тренера Ліверпуля Арне Слота, який отримав певну хвилю критики через невдалий початок сезону.

За словами журналіста, у клубі повністю підтримують нідерландського наставника.

"Всередині Ліверпуля — і я маю на увазі керівництво, власників, усіх людей у структурі клубу — справді довіряють Арне Слоту. Вони на 100 відсотків упевнені, що він — найкращий тренер, щоб упоратися з поточною ситуацією", — зазначив Романо.

Інсайдер наголосив, що попри слабкий старт сезону, у клубі вважають це природним етапом адаптації після змін у складі та тренерському штабі.

"У Ліверпулі впевнені, що все буде добре. Просто потрібно трохи часу, щоб оцінити нові підписання, внести тактичні корективи та повернути команді торішню ментальність. Між тренером, керівниками та гравцями чудова комунікація — жодних конфліктів чи напруження немає", — додав Романо.

Наразі Ліверпуль має лише одну перемогу в останніх шести матчах. Команда посідає сьоме місце в таблиці англійської Прем’єр-ліги та десяте — у Лізі чемпіонів.