Головний тренер Челсі не приховував свого гніву після того, як Ліам Ділеп отримав червону картку в матчі Кубка ліги.
Ліам Делап та Енцо Мареска, Getty Images
30 жовтня 2025, 11:25
Енцо Мареска був розлючений поведінкою нападника Ліама Делап під час матчу Кубка англійської ліги.
Попри перемогу над Вулвз, інцидент з вилученням зіпсував настрій тренеру. Делап, який щойно повернувся на поле після травми, примудрився отримати дві жовті картки протягом семи хвилин, залишивши свою команду вдесятьох у відповідальний момент.
Мареска назвав цей вчинок дурним і ганебним. Італійський фахівець публічно звинуватив гравця в егоїзмі, заявивши, що намагався заспокоїти його після першого попередження.
"Я чотири чи п'ять разів сказав йому заспокоїтися. Але Ліам — це гравець, який, виходячи на поле, ймовірно, грає сам за себе. Йому важко усвідомлювати, що відбувається, і слухати оточуючих", — заявив Мареска.