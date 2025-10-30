Англія

Головний тренер Челсі не приховував свого гніву після того, як Ліам Ділеп отримав червону картку в матчі Кубка ліги.

Енцо Мареска був розлючений поведінкою нападника Ліама Делап під час матчу Кубка англійської ліги.

Попри перемогу над Вулвз, інцидент з вилученням зіпсував настрій тренеру. ​Делап, який щойно повернувся на поле після травми, примудрився отримати дві жовті картки протягом семи хвилин, залишивши свою команду вдесятьох у відповідальний момент.

Мареска назвав цей вчинок дурним і ганебним. ​Італійський фахівець публічно звинуватив гравця в егоїзмі, заявивши, що намагався заспокоїти його після першого попередження.

"Я чотири чи п'ять разів сказав йому заспокоїтися. Але Ліам — це гравець, який, виходячи на поле, ймовірно, грає сам за себе. Йому важко усвідомлювати, що відбувається, і слухати оточуючих", — заявив Мареска. ​