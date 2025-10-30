Солідний список.
Бріан Мбемо, getty images
30 жовтня 2025, 15:06
Англійська Прем'єр-ліга оголосила список футболістів, які претендують на звання найкращого гравця жовтня в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Англії.
На нагороду претендують вісім футболістів:
Метті Кеш (Астон Вілла) – 3 перемоги, 1 гол, 1 сухий матч;
Бріан Мбемо (Манчестер Юнайтед) – 3 перемоги, 3 голи, 1 асист;
Юррієн Тімбер (Арсенал) – 3 перемоги, 3 сухі матчі.
Бруно Гімараес (Ньюкасл) – 2 перемоги, 1 поразка, 2 голи;
Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 2 перемоги, 1 поразка, 3 голи;
Норді Мукієле (Сандерленд) – 2 перемоги, 1 поразка, 1 гол, 1 сухий матч;
Ігор Тіаго (Брентфорд) – 2 перемоги, 1 поразка, 2 голи;
Елі Жуніор Крупі (Борнмут) – 1 перемога, 1 нічия, 3 голи;