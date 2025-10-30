Рубен Аморім, getty images
30 жовтня 2025, 16:08
Англійська Прем'єр-ліга оголосила імена фахівців, які претендують на звання найкращого тренера АПЛ за підсумками жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Англії.
На нагороду номіновано 4 тренерів:
Рубен Аморім (Манчестер Юнайтед) – 3 матчі, 3 перемоги (Сандерленд 2:0, Ліверпуль 2:1, Брайтон 4:2), різниця м'ячів – "+5";
Мікель Артета (Арсенал) – 3 матчі, 3 перемоги (Вест Гем 2:0, Фулгем 1:0, Крістал Пелес 1:0) , різниця м'ячів – "+4";
Унаї Емері (Астон Вілла) – 3 матчі, 3 перемоги (Бернлі 2:1, Тоттенгем 2:1, Ман Сіті 1:0) різниця м'ячів – "+3";
Андоні Іраола (Борнмут) – 3 матчі, 2 перемоги, 1 нічия (Фулгем 3:1, Крістал Пелес 3:3, Ноттінгем Форест 2:0) різниця м'ячів – "+4".