Англія

Головний тренер Манчестер Сіті поділився позитивними новинами про стан здоров'я своїх лідерів.

На прес-конференції Гвардіола підтвердив позитивні новини щодо відновлення норвезького форварда та іспанського півзахисника, давши зрозуміти, що вони, ймовірно, будуть доступні для гри.

Ерлінг Голанд отримав забій, коли врізався у стійку воріт наприкінці матчу проти Астон Вілли. Через це він пропустив кубковий матч посеред тижня проти Суонсі.

Родрі мав проблему з підколінним сухожиллям. Він отримав цю травму ще 5 жовтня у матчі проти Брентфорда та пропустив три останні гри.

Гвардіола зазначив, що з іспанцем поводяться обережно, оскільки у нього вже траплялися м'язові травми цього сезону, але він повернувся до тренувань.

​Водночас Гвардіола не очікує легкої прогулянки та детально розібрав гру суперника. Особливу увагу він несподівано приділив нападнику Борнмута Антуану Семеньйо.

Іспанський фахівець високо оцінив гру ганського форварда, назвавши його екстраординарним. ​Гвардіола дав зрозуміти, що Семеньйо становить серйозну загрозу, до якої його захист має бути повністю готовим у майбутньому поєдинку.