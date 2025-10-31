Головний тренер Манчестер Сіті поділився позитивними новинами про стан здоров'я своїх лідерів.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
31 жовтня 2025, 20:40
На прес-конференції Гвардіола підтвердив позитивні новини щодо відновлення норвезького форварда та іспанського півзахисника, давши зрозуміти, що вони, ймовірно, будуть доступні для гри.
Ерлінг Голанд отримав забій, коли врізався у стійку воріт наприкінці матчу проти Астон Вілли. Через це він пропустив кубковий матч посеред тижня проти Суонсі.
Родрі мав проблему з підколінним сухожиллям. Він отримав цю травму ще 5 жовтня у матчі проти Брентфорда та пропустив три останні гри.
Гвардіола зазначив, що з іспанцем поводяться обережно, оскільки у нього вже траплялися м'язові травми цього сезону, але він повернувся до тренувань.
Водночас Гвардіола не очікує легкої прогулянки та детально розібрав гру суперника. Особливу увагу він несподівано приділив нападнику Борнмута Антуану Семеньйо.
Іспанський фахівець високо оцінив гру ганського форварда, назвавши його екстраординарним. Гвардіола дав зрозуміти, що Семеньйо становить серйозну загрозу, до якої його захист має бути повністю готовим у майбутньому поєдинку.