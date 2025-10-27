Німеччина

17-річний Карл в центрі уваги європейських клубів.

Челсі, Арсенал та Манчестер Сіті відправили скаутів стежити за 17-річним нападником Баварії Леннартом Карлом, який продовжує вражати під керівництвом Венсана Компані. Юний гравець вже дебютував у першій команді, забив два голи у сезоні 2025/26 та демонструє техніку і спокій, що не властиві його віку.

Карл приєднався до академії Баварії у 2022 році з Вікторії Ашаффенбург. Його представляє ексзірка Челсі Міхаель Баллак, а контракт з клубом продовжено до 2028 року. Скаути АПЛ вважають його одним із найперспективніших нападників Європи. Transfermakt оцінює гравця в 20 мільйонів євро.

Венсан Компані і Лотар Маттаус високо оцінили гру Карла, відзначивши його зрілість, техніку та адаптивність на полі. Хоча Карл цікавий багатьом європейським клубам, він поки що зосереджений на Баварії та прагне закріпитися в основі, продовжуючи розвивати свої навички.