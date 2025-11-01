Англія

Перший номер збірної Англії та Евертона розповів про свою кар'єру, лояльність до клубу та несподіване хобі.

Джордан Пікфорд, беззаперечний перший номер збірної Англії та Евертона, дав відверте інтерв'ю BBC Sport, в якому детально зупинився на ключових рішеннях у своїй кар'єрі та особистих пристрастях. ​

Нещодавно голкіпер підписав новий довгостроковий контракт, що зв'язує його з ірисками до червня 2029 року. Він зробив це, незважаючи на те, що останніми сезонами команда вела важку боротьбу за збереження місця в Прем'єр-лізі. ​Пікфорд пояснив, що ключову роль у його рішенні відіграла сім'я:

"Моя родина дуже щаслива і добре облаштувалася в цьому районі, дружина любить це місце, діти ходять до школи".

Вболівальники клубу вважають Пікфорда гравцем світового класу і тією різницею, яка рятувала команду від вильоту. Сам Пікфорд визнав, що змінився з роками:

"У мої ранні роки в Евертоні я був більш хаотичним, але в останні роки мої виступи стали набагато зрілішими".

Він зазначив, що міг би спробувати перейти до клубу топ-6 для боротьби за трофеї, але він цінує свій статус та любов уболівальників на Хілл Дікінсон Стедіум. ​

​У розмові про збірну Англії, де він залишається беззаперечним номером один, Пікфорд поділився своєю головною футбольною амбіцією — мрією про перемогу на Чемпіонаті світу.

Він також торкнувся своїх нещодавніх досягнень. Пікфорд побив, здавалося б, вічний рекорд легендарного Гордона Бенкса, провівши за збірну Англії вісім сухих матчів поспіль. Голкіпер не пропускав голів у футболці Трьох левів понад 12 місяців.

​​Окрім футболу, Пікфорд розкрив несподівану сторону свого особистого життя. Він зізнався у великій любові до мотокросу. За словами голкіпера, це екстремальне хобі є для нього головним способом відволіктися від шаленого тиску, який супроводжує його кар'єру в АПЛ та збірній.