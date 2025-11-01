Англія

Головний тренер Манчестер Сіті сподівається, що багаторазовий досвід перемог у Прем'єр-лізі стане вирішальною перевагою його команди в цьогорічній боротьбі за титул.

Наразі шестиразові чемпіони Англії невдало розпочали сезон: команда посідає п'яте місце в таблиці, вже програвши три матчі та відстаючи від лідера, Арсеналу, на шість очок.

Незважаючи на це, Гвардіола залишається впевненим у довгострокових перспективах. ​

"Я б сказав, що розпочали не погано" – сказав Гвардіола в інтерв'ю Sky Sports.

"Але в мене відчуття, що це буде хороший сезон. У мене було таке відчуття з самого початку з багатьох причин" — додав наставник.

Тренер визнав силу головного конкурента:

"Є команда, з якою потрібно бути обережним... як Арсенал. Вони сильні, ефективні та можуть впоратися з різними сценаріями".

Гвардіола наголосив, що головна мета Сіті — триматися поруч із лідерами, оскільки сезон дуже довгий.

"Ми хочемо почати вдосконалюватися, бути близько до цього рівня... може статися багато чого, тому треба намагатися бути там", — підкреслив він. ​

Ключовою умовою для успіху Гвардіола вважає наявність повного складу, згадавши про невдачу минулого сезону, коли чемпіоном став Ліверпуль. Він припустив, що тоді команда посипалася через травми.

​"Цього сезону я молюся про те, щоб у мене був склад" – сказав Гвардіола.

"Коли у нас був склад, більш-менш, ми були найкращою командою в останніх 15-20 іграх. Проблема полягає в тому, що минулого сезону був такий період, коли ми не змогли виграти 9 чи 10 ігор. Коли це стається, ви не можете виграти Прем'єр-лігу" — підсумував Пеп.