Англія

15-річний півзахисник вийшов у стартовому складі Кубка ліги та побив рекорд Джека Портера.

Атакувальний півзахисник Арсенала Макс Доуман встановив новий віковий рекорд для клубу в Англії.

За інформацією ESPN, 15-річний футболіст став наймолодшим гравцем Арсенала, який вийшов у стартовому складі в офіційній грі. Рекорд був зафіксований під час матчу Кубка ліги проти Брайтона – Доуман вийшов на поле у віці 15 років і 302 дні.

Попереднє досягнення належало голкіперу Джеку Портеру, який потрапив до основного складу Арсенала у тому ж турнірі минулого сезону у віці 16 років і 72 дні.

Матч завершився перемогою Арсенала, а Доуман залишив поле на 72-й хвилині, поступившись місцем Букайо Сака.

Цього сезону півзахисник уже провів чотири матчі на дорослому рівні та записав на свій рахунок одну результативну передачу.