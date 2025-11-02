Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 листопада 2025 року.
Ліверпуль — Астон Вілла, Getty Images
02 листопада 2025, 11:40
Ліверпуль у матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Астон Віллу (2:0).
Команда Арне Слота відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли голом відзначився Мохамед Салах.
Потім у середині другого тайму перевагу "червоних" подвоїв Раян Гравенберх.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Астон Вілла у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Ліверпуль — Астон Вілла 2:0
Голи: Салах, 45+1, Гравенберх, 58.
Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Макаллістер — Салах, Собослай, Гакпо — Екітіке (Вірц, 77).
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес (Мінгс, 75), Дінь (Матсен, 75) — Камара, Онана — Гессан (Мален, 59), Макгінн (Барклі, 59), Роджерс — Воткінс (Санчо, 75).
Попередження: Ван Дейк, Собослай — Кеш, Онана, Роджерс.