Англія

Португальський тренер залишить посаду головного наставника "вовків".

Керівництво Вулвергемптона ухвалило рішення розірвати контракт із головним тренером Вітором Перейрою, повідомляють журналісти Бен Джейкобс та Джон Персі.

Причини відставки поки офіційно не розкриваються, однак джерела зазначають, що клуб був незадоволений останніми результатами та розвитком гри під керівництвом Перейри.

Очікується, що найближчим часом вовки оголосять ім’я тимчасового наставника, який підготує команду до наступного матчу Прем’єр-ліги.

Перейра очолював "вовків" з 19 грудня 2024 року. Він провів 38 матчів на цій посаді — 14 перемог, 5 нічиїх та 19 поразок. Наразі команда посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи два бали.