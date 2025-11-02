Англія

Наставник "червоних" поділився своїми емоціями після гри з Астон Віллою.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Астон Вілли (2:0).

"Ми задоволені результатом, грою і тим, що побачили, не тільки від гравців, а й від вболівальників — це те, що нам було потрібно. Можливо, нам пощастило трохи більше, ніж в останні тижні, де, на мій погляд, нам не щастило. Помилка воротаря і рикошет привели до двох наших голів. Ось про які дрібниці йдеться. Думаю, в інших матчах ми створювали більше моментів із гри, ніж сьогодні. Але у футболі важливим є результат, а не кількість моментів, які створюються з гри.

Коли ви перебуваєте у складній ситуації як клуб, як команда, і особисто я, який безумовно, є її частиною – це складна ситуація і для мене – і потім отримати таку підтримку з трибун, яку отримали гравці, і ту, яку я отримав, це те, що робить цей клуб особливим. Вони не забувають, якщо ти був частиною чогось особливого і вони допомагають тобі, особливо якщо справи йдуть нелегко. Так було останні кілька тижнів, коли було складно. Ми не вигравали, ми програвали, і вони відчували, що гравцям і, можливо, навіть мені потрібна підтримка.

250 гол Салаха за Ліверпуль? Це неймовірно – забити 250 голів за один клуб. Якщо забити 250 голів, це вже неймовірно, не кажучи вже про те, що це стосується одного клубу. У футболі зараз таке рідко побачиш. І, думаю, якщо не брати до уваги гола, який він забив, він провів дуже хорошу гру. Тому що, коли нам доводилося грати в довгі передачі, ми грали в основному на нього, і він міг тримати м'яч, завдяки чому інші гравці могли підходити до нього і ми могли розвивати атаки. Мені також сподобалося, що він не тільки чудово справлявся зі своєю роботою у нападі, а й допомагав команді в обороні. І, звісно, ​​для нього особлива подія, коли він забив свій 250 гол. Те, що він заб'є, не так і особливо, тому що ми знаємо, що він завжди це робитиме.

У Ліверпулі тиск завжди відчувається. Якщо ви лідирує в таблиці за 15 ігор до кінця, тиск відчувається. І якщо ви у тій самій формі, що й ми зараз, тиск є", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

