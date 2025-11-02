Англія

Шон Дайч обурився рішенням арбітрів, яке призвело до пропущеного голу, та вимагає змін у системі відеоперегляду в АПЛ.

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч закликав Прем’єр-лігу розширити функціонал системи VAR після спірного епізоду у матчі проти Манчестер Юнайтед (2:2), який відбувся 1 листопада в рамках 11-го туру чемпіонату Англії.

На 34-й хвилині зустрічі арбітр призначив кутовий на користь манкуніанців, хоча м’яч, за словами Дайча, не повністю залишив межі поля від гравця Ноттінгема. Саме з цього стандарту Каземіро відкрив рахунок. Через обмеження системи VAR епізод не міг бути переглянутий, і гол був зарахований.

"Це має змінитися. Це вже другий випадок за тиждень. Два неправильних рішення пішли проти нас за тиждень. Важко, коли в цьому клубі багато галасу навколо кутових, а потім вони дають кутові, які ними не є. Ми говоримо про різницю у футболі, ми говоримо про VAR, чому його не використовують?.

Минулого тижня було дуже погане рішення – гол з кутового. Цього тижня було дуже погане рішення – гол з кутового. Що ж, тоді включіть VAR, бо потрібно вісім секунд, щоб сказати "м’яч залишився" або "м’яч вийшов" за межі поля.

Вони сказали: "Рішення ухвалене". Я сказав: "Це нормально, але він перебуває на відстані 78 ярдів, тож має бути шанс на перевагу на користь захисника. Чому ви даєте перевагу команді, яка атакує? Я не розумію. Якщо є сумнів, то чому ви обираєте цей бік?", — сказав Дайч.

Після 11 турів Ноттінгем Форест посідає 18-те місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи шість очок у своєму активі.